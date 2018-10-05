"Думала, что умру": звезда сериала "Все женщины - ведьмы" рассказала об изнасиловании в толпе

"Меня зовут Алисса. Когда мне было 19 лет, я была на концерте очень известной поп-звезды, которая сказала толпе подойти ближе. Из-за этого началась давка. Людей втискало друг в друга. Я не могла дышать, я думала, что умру", - рассказала Милано.

"Я почувствовала чью-то руку сзади у меня под юбкой и повторяющиеся удары в вагину. Я не могла обернуться. Я посмотрела на сцену, посмотрела на охранников, я сказала "пожалуйста, помогите мне", но они не могли. Они покачали головами", - вспомнила звезда.

Со слов актрисы, она вылезла на сцену, спасаясь от "хищника".

"Я обернулась, и я не знала, кто это был. Я смотрела на море людей и не могла его найти... И я никому не рассказала, потому что не знала, о ком рассказывать", - со слезами объяснила Милано.

Алисса - не единственная звезда, которая присоединилась к протестам против избрания Кавано. Во время проведения акции в Вашингтоне 4-го октября были арестованы актриса Эми Шумер и модель Эмили Ратаковски.