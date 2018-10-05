Times of India: Индия подписала соглашение с Россией о покупке С-400

Всего после переговоров индийский премьер и российский автократ поставили подписи на восьми документах.

Индия все же решила купить у России ракеты противовоздушной обороны С-400 за 5 миллиардов долларов.

Соответствующее соглашение, как сообщает Times of India, было подписано сегодня в Нью-Дели после переговоров между индийским премьер-министром Нарендрой Моди и президентом России Владимиром Путиным. Последний находится в стране с официальным визитом.

После переговоров Моди заявил на пресс-конференции, что переговоры с российским президентом направили стратегическое партнерство стран в новое русло. Как сообщает издание, всего лидеры Индии и России подписали восемь соглашений, которые кроме С-400 касались также космоса, ядерной энергетики и железных дорог.

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Соглашение о покупке ракет в России несет риски для Индии. В частности, это нарушает санкции США, которые были введены против Кремля и его оборонной промышленности в ответ на российскую агрессию против Украины. За покупку таких же С-400 под американские санкции в прошлом месяце попало оборонное подразделение Китая.

Издание Wall Street Journal писало, что Индия рассчитывает на "поблажку" со стороны Вашингтона учитывая то, что американской стороне нужна индийская помощь в сдерживании Китая. Впрочем, Нью-Дели также может потерять доступ к американскому оружию.