В Британии рассказали об особенностях своего нового основного боевого танка Black Night (видео)

Свое название перспективная машина получила из-за расширенных возможностей ночного боя.

Британская компания BAE Systems впервые рассказала об особенностях своего нового творения — основного боевого танка Black Night.

Машина, кроме прочего, может получить комплекс активной защиты, пишет Naked Science со ссылкой на Defence Blog.

Свое название перспективная машина получила из-за расширенных возможностей ночного боя. Танк оснастят двумя независимыми системами ночного видения, позволяющими наводчику сосредоточиться на одной цели, а командиру — одновременно идентифицировать другие.

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Расширенная версия Black Night должна получить новый комплекс активной защиты (КАЗ), выстреливающий поражающими элементами навстречу боеприпасам, угрожающим безопасности боевой машины. Повысить живучесть Black Night должна новая лазерная система оповещения облучения со стороны врага. Улучшить осведомленность экипажа призваны новые камеры, работающие в инфракрасном диапазоне. Они установлены в передней и задней частях машины.

Кроме того, танк Black Night намерены сделать более энергоэффективным — за счет внедрения регенеративных элементов, позволяющих восстанавливать энергию. Наконец, разработчики планируют сделать все, что позволит снизить общее время подготовки экипажа к бою. Это поможет осуществить вышеупомянутая электроника.

Видео: BAE Systems

В целом предложенная концепция напоминает американский вариант модернизации танков Abrams, в рамках которой избрали концепцию применения КАЗ.

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