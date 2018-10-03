Звезда «Игры престолов» вышла в свет без бюстгальтера (фото)

На Софи Тернер был полосатый костюм, под которым отсутствовала нижнее белье.

Звезда «Игры престолов» София Тернер была замечена со своим женихом Джо Джонасом в Париже.

Актриса и певец выходили из ресторана, когда их поймали папарацци. На Софи был полосатый костюм, под которым отсутствовала нижнее белье.

Напомним, ранее Софи Тернер рассказала о финальном сезоне «Игры престолов». По ее словам, концовка сериала не сможет прийтись по вкусу всем поклонниками саги. Девушка также полагает, что многие будут разочарованы.