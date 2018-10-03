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Звезда «Игры престолов» вышла в свет без бюстгальтера (фото)

17:23, 03 октября 2018
Мир
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Звезда «Игры престолов» вышла на улицу без нижнего белья / скриншот

Актриса и певец выходили из ресторана, когда их поймали папарацци. На Софи был полосатый костюм, под которым отсутствовала нижнее белье. 

Напомним, ранее Софи Тернер рассказала о финальном сезоне «Игры престолов». По ее словам, концовка сериала не сможет прийтись по вкусу всем поклонниками саги. Девушка также полагает, что многие будут разочарованы. 

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Теги: #Игра Престолов