Полиция задержала вооруженного мужчину перед резиденцией премьера Турции
03:47, 02 января 2015Мир
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Перед дворцом Долмабахче в Стамбуле, где размещена резиденция премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, полиция задержала вооруженного мужчину.
Полиция задержала вооруженного мужчину у резиденции премьера Турции / East News/ Abaca
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet, полицейские заметили злоумышленника у дворца, когда он готовился к атаке, и надели на него наручники.
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Отмечается, что у мужчины было при себе автоматическое оружие и самодельное взрывное устройство. Подозреваемого отвезли в участок. Где находился премьер в момент происшествия, не сообщалось.
В то же время агентство Франс Пресс со ссылкой на телеканал CNN-Turk сообщило, что у мужчины была при себе граната, которую он бросил в полицейских, также он открыл огонь. Граната не взорвалась.
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