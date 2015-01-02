Полиция задержала вооруженного мужчину перед резиденцией премьера Турции

03:47, 02 января 2015
Мир
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Перед дворцом Долмабахче в Стамбуле, где размещена резиденция премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, полиция задержала вооруженного мужчину.

Турция / East News/ Abaca

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet, полицейские заметили злоумышленника у дворца, когда он готовился к атаке, и надели на него наручники.

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Отмечается, что у мужчины было при себе автоматическое оружие и самодельное взрывное устройство. Подозреваемого отвезли в участок. Где находился премьер в момент происшествия, не сообщалось.

В то же время агентство Франс Пресс со ссылкой на телеканал CNN-Turk сообщило, что у мужчины была при себе граната, которую он бросил в полицейских, также он открыл огонь. Граната не взорвалась.

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