Полиция задержала вооруженного мужчину перед резиденцией премьера Турции

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet, полицейские заметили злоумышленника у дворца, когда он готовился к атаке, и надели на него наручники.

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Отмечается, что у мужчины было при себе автоматическое оружие и самодельное взрывное устройство. Подозреваемого отвезли в участок. Где находился премьер в момент происшествия, не сообщалось.

В то же время агентство Франс Пресс со ссылкой на телеканал CNN-Turk сообщило, что у мужчины была при себе граната, которую он бросил в полицейских, также он открыл огонь. Граната не взорвалась.