Болезненная худоба голливудской актрисы напугала пользователей Instagram (фото)

На 41-летнюю звезду Анну Фэрис посыпались полны тревоги комментарии.

Американская актриса Анна Фэрис, известная по фильмам "Очень страшное кино", "Горбатая гора", "Моя супер-бывшая" опубликовала в Instagram фото себя полуобнаженной.

Читайте такжеСкандальная топ-модель оголила грудь для селфи (фото)

На 41-летнюю звезду посыпались полны тревоги комментарии, ведь интернет-пользователей напугала и показалась болезненной худоба Анны.

Через 15 минут актриса удалила фотографию.