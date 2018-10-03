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Болезненная худоба голливудской актрисы напугала пользователей Instagram (фото)

15:43, 03 октября 2018
Мир
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Через 15 минут актриса удалила фото / скриншот

Американская актриса Анна Фэрис, известная по фильмам "Очень страшное кино", "Горбатая гора", "Моя супер-бывшая" опубликовала в Instagram фото себя полуобнаженной.

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На 41-летнюю звезду посыпались полны тревоги комментарии, ведь интернет-пользователей напугала и показалась болезненной худоба Анны.

Через 15 минут актриса удалила фотографию.

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Теги: #голливудские фильмы