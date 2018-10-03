Экс-охранник Тупака Шакура заявил, что рэпер скрывается на Кубе

Мужчина сказал, что он даже имеет доказательства того, что Шакур жив.

Бодигард легендарного Тупака Шакура, которого застрелили в 25-летнем возрасте в далеком 1996-м, Майкл Найс огорошил заявлением.

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Экс-охранник рэпера заявил, что тот живой и целый, и сейчас находится на Кубе. Найс рассказал, что смерть Тупака была инсценировкой, а добраться до Кубы ему якобы помог бывший президент Фидель Кастро.

Мужчина сказал, что он даже имеет доказательства того, что Шакур жив.

"У меня есть аудио - и видеозаписи, на которых Фидель Кастро подтвердил, что Тупак живет на Кубе. Я лично принимал участие в замене его тела на двойника. В их соглашении было несколько условий, и Тупак обязан был держать свое пребывание на Кубе в тайне", - цитирует охранника издание The Sun.

По словам Майкла Найса, в 90-е он был членом группы безопасности Партии Черных Пантер. Эта организация боролась за права темнокожего населения. Узнав, что на рэпера было совершено нападение, группа немедленно решила его вывезти в безопасное место.

"На самолете был я, мой брат, пилот и второй пилот, два парня из Черных Пантер и Тупак. Как только мы взлетели, сразу почувствовали себя в безопасности. Мы приземлились на Барбадосе, а оттуда мой брат помог Тупаку добраться до Кубы. Спустя долгое время после его "смерти" я видел его живым", - рассказал Найс.

Мужчина добавил, что Тупак действительно был ранен, однако он остался живым.

Напомним, что в сентябре 1996 года на Тупака Шакура было совершено нападение после того, как он покидал поединок Майка Тайсона в Лас-Вегасе. Неизвестные стреляли по машине, в которой находился рэпер. Артист получил четыре выстрела. Через шесть дней исполнитель скончался в больнице.