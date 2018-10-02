Business Insider: Российский Миг-31 засекли с невиданным ранее оружием

Вероятно, ракета на его борту - это новая российская разработка для уничтожения спутников, которая может создать проблемы для армии США

Российский Миг-31 заметили во время взлета с загадочной ракетой, которая, вероятно, предназначена для уничтожения спутников на орбите Земли. И если это так, тогда разоблаченное новое оружие может создать проблемы для армии США.

Об этом пишет Business Insider, напоминая, что Миг-31 был разработан еще во времена СССР. Однако, он до сих пор остается одним из самых быстрых самолетов, которые когда-либо строили, благодаря способности преодолевать три Маха, достигнув высоты на границе с космосом. И при этом Миг-31 способен нести серьезный груз оружия, что делает его идеальным для противоспутниковых ракет. В сентябре Россия испытывала одну из таких.

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Теперь же российский самолет заметили с неизвестной массивной ракетой во время взлета в испытательном центре «Жуковский» вблизи Москвы. У Миг-31 целая история участия в противоспутниковых программах. Но новая ракета может указывать на оживленный интерес России к этому направлению.

Издание напоминает, что США, Россия и Китай демонстрировали значительные достижения в области борьбы против спутников в последнее время, учитывая то, что армии по всему миру все больше полагаются на космические аппараты для обмена информацией. Поэтому атака против них может иметь смысл в случае возникновения войны. Президент США Дональд Трамп также объявил о намерении своей страны разобраться с орбитальными угрозами, создав специальный космический род войск в структуре американской армии.

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Не исключено, что замеченная на борту российского Миг-31 ракета должна не сбивать спутники, а быстро выводить их на орбиту. Ведь в случае конфликта, если враг будет уничтожать важную космическую инфраструктуру, нужно также иметь возможность быстро восстанавливать ее, выводя на орбиту новые аппараты. Издание также отмечает, что если Россия испытывает противоспутниковые ракеты, это должно тревожить США. Ведь американская армия полностью полагается на GPS и космические активы, в то время как у России и Китая до сих пор есть аналоговые средства контроля. И в случае начала космической войны это может стать проблемой.