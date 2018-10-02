Истребитель F-35 впервые совершил вертикальную посадку на новый британский авианосец Queen Elizabeth: видео

Видео взлета и вертикальной посадки новейшего истребителя опубликовано на Youtube-канале военно-морского флота Великобритании.

Истребитель F-35 впервые совершил взлет и посадку на новый британский авианосец HMS Queen Elizabeth, введенный в эксплуатацию в декабре 2017 года.

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Видео исторического взлета и вертикальной посадки новейшего истребителя опубликовано на Youtube-канале военно-морского флота Великобритании.

Отмечается, что пилот королевского флота Нейтан Грей стал первым летчиком, посадившим F-35 на палубу нового британского авианосца.

В министерстве обороны Великобритании подчеркивали, что успешные испытательные полеты F-35 стали кульминацией национальных усилий, длившихся более десяти лет, по возвращению авианосцев в британский военный флот.

Авианосец HMS Queen Elizabeth - крупнейший из когда-либо построенных в Великобритании боевых кораблей (водоизмещение 65 тыс. т, длина 280 м). Впервые он прибыл к месту службы в порт британского Портсмута в августе прошлого года. На событии тогда присутствовала премьер страны Тереза Мэй.

"Этот корабль - настоящий символ Соединенного Королевства как великой морской нации», - заявила тогда Мэй, обращаясь к экипажу авианосца.

F-35 - истребитель пятого поколения, разработанный американской компанией Lockheed Martin. ВВС США эксплуатируют их с 2016 года.

Модель истребителя F-35B - единственная из трех в линейке, которая способна совершать вертикальную посадку. Помимо этого, она требует минимальную для разбега дистанцию.