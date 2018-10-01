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Россия проводит испытания ракеты-"убийцы" спутников - СМИ

19:20, 01 октября 2018
Мир
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У МиГ-31 заметили противоспутниковую ракету / фото t.me/EV112

В РФ совершает испытательные полеты истребитель МиГ-31, получивший подвешенный массо-габаритный макет, предположительно, ракеты авиационного комплекса противокосмической (противоспутниковой) обороны нового типа. Соответствующие снимки опубликовал блог bmpd.

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Испытательные полеты самолета с макетом, согласно данным российских экспертов, осуществляются в Жуковском с февраля 2018 года.

Отмечается, что модифицированный истребитель МиГ-31 с бортовым номером «81 синий», наблюдаемый в подмосковном городе с 2016 года, только недавно запечатлен с макетом ракеты.

В январе The Washington Free Beacon, ссылаясь на документ, подготовленный для Пентагона специалистами разведуправления J-2, входящего в Объединенный комитет начальников штабов, сообщило, что технологии ликвидации отдельных спутников Россия и Китай разработают уже к 2020 году.

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Теги: #ракеты#спутники