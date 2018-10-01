Российскую певицу госпитализировали после самоубийства мужа

Хлебникову отвезли в больницу. Врачи не пускают к ней родственников.

Российская певица Марина Хлебникова госпитализирована после того, как обнаружила труп бывшего мужа Антона Логинова в своей квартире. Об этом сообщает «МК».

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У певицы началась невротическая реакция на пережитый стресс. Дважды за ночь к ней приезжали медики скорой помощи, после чего Хлебникову отвезли в больницу. Врачи не пускают к ней родственников.

Ранее в понедельник стало известно, что Хлебникова обнаружила тело своего первого супруга в двухуровневой квартире на улице Ратная в московском районе Северное Бутово. Сообщалось, что мужчина совершил суицид.

Марина Хлебникова — 52-летняя эстрадная певица и актриса. Она известна по таким песням, как «Дожди», «Солнышко мое, вставай!», «Мой генерал» и «Чашка кофею».