"Я - типичный француз, что не мешает мне быть и типичным армянином" - биография Шарля Азнавура

В 60-х годах в карьере шансонье последовала полоса сплошных побед - среди которых выступление для британской королевы. Его тексты были в репертуаре самых популярных исполнителей.

1 октября в возрасте 94 лет умер шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур. Автор более 1000 песен, легенда французской сцены.

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"Я никогда не пытался вскочить в поезд на полном ходу. Иными словами никогда не пытаюсь доказать молодым, что я их моложе. Наоборот, я хочу, чтобы молодежь поняла, что я из другого времени. Но и в моем времени тоже было интересно. В нем есть вещи, которые мне дороги и которые, по-моему представляют интерес для тех, кто молод сегодня", - говорил Азнавур.

Шарль Азнавур (имя при рождении - Варенаг Азнавурян) родился 22 мая 1924 года в Париже в семье рестораторов, державших заведение для русских эмигрантов. В 9 лет он был принят в Театр маленького народа, где играл детские роли. Его сестра Аида, работавшая в варьете, привила брату интерес к певческому делу.

После знакомства Шарля с пианистом и композитором Пьером Рошем образовался дуэт "Рош и Азнавур", гастролировавший по французским и бельгийским кабаре. Однако первый серьезный успех ждал Азнавура на поэтическом поприще - песни, сочиненные для тогдашних звезд, стали очень популярными. Получив предложение, как теперь говорят, на разогреве у Эдит Пиаф, он тут же стал сочинять для нее. Повинуясь прихоти звезды Азнавур и Рош попали в Северную Америку. Шарль заработав денег, вернулся в Париж, где его ждал развод с юной женой и жизнь под одной крышей с Пиаф. Потом ему придется всю жизнь объяснять журналистам, что связь между ними была деловой, алкогольной, творческой - какой угодно, но только не эротической.

В средине 50-х Франция признала его не только талантливым автором, но и певцом. Ангажементы последовали один за другим. Начало 60-х полный успех за океаном, а именно концерт в Карнеги-холле, после которого он задумался о всемирном турне. В 1965 году он в течение 12 недель пел в парижской "Олимпии" в сопровождении оркестра Поля Мориа и стал на французской эстраде номером первым. Далее последовала полоса сплошных побед - среди которых хит La Boheme, выступление для британской королевы (1975 год), а его тексты были в репертуаре самых популярных исполнителей.

Шансонье был трижды женат. С последней женой шведкой Улле Торсель он живет с 1967 года. У него пятеро детей - Седа (от первого брака), Патрик (от второго брака, умер в 25-летнем возрасте), Катя, Миша и Николя.

"Странно, но эти нищие годы - самые радостные в моей жизни. А может, и не странно... Мы были счастливы не имея никаких особых благ, удобств и вещей - ничего, кроме себя самих, смеха и взаимной любви", - говорил Азнавур.

1 января 2004 года по указу президента Франции певец стал командором ордена Почетного легиона. В 2009 году в Армении построили музей знаменитого шансонье в самом центре Еревана. В том же году он согласился занять пост посла Армении в Швейцарии.

"Я перестану петь в тот день, когда не смогу подняться на сцену. Не выношу бездействия, люблю жизнь и движение", - говорил шансонье.