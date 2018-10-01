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Голливудскую актрису ударили по лицу в Москве (видео)

15:37, 01 октября 2018
Мир
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Линдси Лохан / REUTERS

Об этом пишет TMZ. Лохан размещала в Instagram ролик, в котором сняла инцидент, но позже удалила его.

Звезда говорит, что не уйдет пока "торговцы" не отдадут ей малышей. Она пытается говорить с незнакомцами и на английском, и на арабском, но они не хотят поддерживать беседу. И в итоге Линдси получает удар в лицо.

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Теги: #Москва#актриса