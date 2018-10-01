Голливудскую актрису ударили по лицу в Москве (видео)

Линдси Лохан дали пощечину на улице в Москве.

Американская актриса Линдси Лохан получила по лицу после преследований в Москве семьи людей, которых она назвала беженцами из Сирии.

Об этом пишет TMZ. Лохан размещала в Instagram ролик, в котором сняла инцидент, но позже удалила его.

Звезда говорит, что не уйдет пока "торговцы" не отдадут ей малышей. Она пытается говорить с незнакомцами и на английском, и на арабском, но они не хотят поддерживать беседу. И в итоге Линдси получает удар в лицо.