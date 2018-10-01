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Скандальная топ-модель оголила грудь для селфи (фото)

15:06, 01 октября 2018
Мир
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Эмили Ратаковски сделала карьеру благодаря съемкам топлес / Instagram

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена в белых трусах и футболке, из-под которой видна голая грудь. "Самоощущение в парижском свете", – написала она.

Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models.

Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном. 

Отметим, что Эмили Ратаковски сделала карьеру благодаря съемкам топлес

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Теги: #селфи#модель