Скандальная топ-модель оголила грудь для селфи (фото)
15:06, 01 октября 2018Мир
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Модель Эмили Ратаковски показала в Instagram селфи с голой грудью и в трусах.
Эмили Ратаковски сделала карьеру благодаря съемкам топлес / Instagram
Американская модель Эмили Ратаковски поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена в белых трусах и футболке, из-под которой видна голая грудь. "Самоощущение в парижском свете", – написала она.
Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models.
Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.
Отметим, что Эмили Ратаковски сделала карьеру благодаря съемкам топлес.
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