Скандальная топ-модель оголила грудь для селфи (фото)

Модель Эмили Ратаковски показала в Instagram селфи с голой грудью и в трусах.

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена в белых трусах и футболке, из-под которой видна голая грудь. "Самоощущение в парижском свете", – написала она.

Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models.

Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.

Отметим, что Эмили Ратаковски сделала карьеру благодаря съемкам топлес.