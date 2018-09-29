Суд отменил решение по делу о плагиате в песне "Stairway to Heaven" группы Led Zeppelin

В ходе процесса судебного разбирательства в 2016 году были допущены ошибки.

Апелляционный суд в США отменил решение по делу о плагиате в отношении песни "Stairway to Heaven" группы Led Zeppelin.

Иск направили на повторное рассмотрение, сообщает CBS News.

Коллегия апелляционного суда пришла к единогласному решению, что в ходе процесса судебного разбирательства в 2016 году были допущены ошибки. Тогда суд присяжных не нашел плагиата в песне.

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Ошибки связаны с тем, что окружной судья США Гэри Клауснер предоставил присяжным неполную инструкцию, что ввело их в заблуждение.

The Associated Press добавляет, что одна из проблем также заключалась в том, что присяжные слушали только проигранные ноты "Taurus", а не оригинальную версию песни.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года суд в Лос-Анджелесе постановил, что гитарный риф, использованный группой Led Zeppelin в песне “Stairway to Heaven” не был плагиатом c песни “Taurus” группы Spirit.

Иск против Led Zeppelin подал в 2015 году Майкл Скидмор - доверительный собственник имущества гитариста и автора песен группы Spirit Рэнди Вулфа. Согласно его заявлению, "Stairway to Heaven" является плагиатом песни "Taurus", принадлежащей Spirit.