Убийство рэпера XXXTentacion: в сети появилось видео с камер, запечатлевших момент стрельбы

На видео видно, как два парня зашли за музыкантом в мотосалон, проследили до машины, а потом застрелили.

В сети появилось видео с камер наблюдения, запечатлевших момент убийства известного американского рэпера XXXTentacion, который был застрелен в июне этого года.

Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.

На видео видно, как два парня зашли за музыкантом в мотосалон, проследили до машины, а потом застрелили.

Как сообщал УНИАН, в июне 20-летнего рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, застрелили во время вооруженного ограбления, в американском штате Флорида. За три месяца до смерти он выпустил новый альбом.

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21 июня власти штата Флорида заявили о задержании подозреваемого в убийстве рэпера.

Задержанный — ранее судимый 22-летний Дедрик Уильямс. Сейчас Уильямс помещен под стражу по обвинению в убийстве первой степени, вождении автомобиля без прав и нарушении правил условного срока.