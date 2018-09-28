"Будет много слез": звезда "Игры престолов" рассказала о финале сериала

Актриса полагает, что концовка не удовлетворит всех фанатов.

Исполнительница роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов" Софи Тернер прокомментировала финал сериала.

Актриса полагает, что концовка не удовлетворит всех фанатов. Об этом Софи рассказала в интервью изданию IGN.

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"Будет много слез. Кто знает, удовлетворит ли финал поклонников. Я думаю, что многие фанаты будут разочарованы, но кто-то останется и довольным. Мне интересно увидеть реакцию людей. Лично для меня, чтение всего сценария было столь же душераздирающим, как и прочтение самой последней страницы, на которой было написано: "Конец "Игры престолов". Это было действительно эмоционально", - сказала Тернер.

Последний сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году.