В Ираке зверски убили 22-летнюю королеву красоты (фото)

В столице Ирака неизвестные застрелили модель и блогера Тару Фарес, которая в 2015 году победила в конкурсе красоты "Мисс Багдад". По данным СМИ, перед убийством девушку взяли в заложники.

Об этом сообщает Kurdistan24.

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Издание уточнило, что окровавленное тело Фарес обнаружили в собственном спортивном автомобиле. 22-летнюю девушку доставили в больницу с тремя пулевыми ранениями, однако медикам не удалось ее спасти.

За расследование инцидента взялись правоохранители. В полиции уточнили, что модель убили двумя выстрелами в голову и одним в грудь.