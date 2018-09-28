В Ираке зверски убили 22-летнюю королеву красоты (фото)
16:53, 28 сентября 2018Мир
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22-летнюю девушку доставили в больницу с тремя пулевыми ранениями, однако медикам не удалось ее спасти.
модель убили двумя выстрелами в голову / соцсети
В столице Ирака неизвестные застрелили модель и блогера Тару Фарес, которая в 2015 году победила в конкурсе красоты "Мисс Багдад". По данным СМИ, перед убийством девушку взяли в заложники.
Об этом сообщает Kurdistan24.
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Издание уточнило, что окровавленное тело Фарес обнаружили в собственном спортивном автомобиле. 22-летнюю девушку доставили в больницу с тремя пулевыми ранениями, однако медикам не удалось ее спасти.
За расследование инцидента взялись правоохранители. В полиции уточнили, что модель убили двумя выстрелами в голову и одним в грудь.
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