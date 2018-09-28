Праздник со слезами на глазах: Бекхэм проговорился о пятом ребенке

Инсайдеры уверяют, что в семье Бекхэмов будет пополнение. Это девочка, и она появится на свет в марте следующего года. Виктории Бекхем приписывают пятую беременность. Люди, которые не назвали своих имен, и приближенные к семье Бекхэмов распространяют такие слухи.

Читайте такжеБэкхем нарушил правила этикета на королевской свадьбе и может не получить титул рыцаря (видео)

Инсайдеры были на семейном ужине Бекхэмов, когда Дэвид, подняв бокал шампанского, и со слезами на глазах сказал, что у них с Викторией будет еще один ребенок. Супруги даже думают, как назвать девочку. Вероятно - Кэролайн. Это второе имя Виктории Бекхэм.

Если беременность Виктории незаметна, то есть предположение, что Бэкхемы воспользовались услугами суррогатной матери. Приближенные ли эти слухи к реальности - покажет время.