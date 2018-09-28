Появился трейлер "Карточного домика" без Кевина Спейси, отстраненного из-за дела о домогательствах

В трейлере женщина займет место погибшего мужа и станет "мадам президентом".

Компания Netflix, которая в начале месяца опубликовала тизер шестого сезона "Карточного домика", теперь порадовала фанатов сериала полноценным трейлером ленты.

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"Все будет по-другому для вас и для меня" - именно таким лозунгом Netflix анонсировал выход финального сезона своего популярного сериала, где во главе всех политических интриг теперь предстанет вдова "убитого" героя Спейси, Клэр Андервуд, которую сыграла Робин Райт.

Именно она займет место погибшего мужа и станет "мадам президентом".

В отличие от первых тизеров, этот ролик дает более полное представление о том, что нас ждет в финале шоу.

Также сообщается, что последний сезон сериала стартует 2 ноября.

Напомним, Кевина Спейси уволили из сериала и за громкий секс-скандал. В октябре 2017 года актер Энтони Репп обвинил Кевина в домогательствах - он заявил, что Спейси много лет назад пытался склонить его к сексу.