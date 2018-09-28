Звезда «Игры престолов» постриглась «под Брэда Питта» (фото)

Эмилия Кларк поменяла прическу.

«Мать драконов», британская актриса Эмилия Кларк, которая на днях сделала себе тематические татуировки, решила на этом не останавливаться и обновить еще и прическу.

Звезда пошутила, что, выбирая стрижку, вдохновлялась образом Брэда Питта в 1990-х.

Напомним, ранее Кларк сделала новую татуировкув стиле драконов.