Звезда «Игры престолов» постриглась «под Брэда Питта» (фото)
13:59, 28 сентября 2018Мир
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Эмилия Кларк поменяла прическу.
Кларк вдохновлялась образом Брэда Питта / фото hbo.com
«Мать драконов», британская актриса Эмилия Кларк, которая на днях сделала себе тематические татуировки, решила на этом не останавливаться и обновить еще и прическу.
Звезда пошутила, что, выбирая стрижку, вдохновлялась образом Брэда Питта в 1990-х.
Напомним, ранее Кларк сделала новую татуировкув стиле драконов.
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