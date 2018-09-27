Спустя 27 лет: Арнольд Шварцнеггер показал Сару Коннор на съемках старого и нового «Терминатора» (фото)

Актер назвал ее настоящей сорвиголовой и замечательным человеком, а также отметил, что рад снова участвовать с ней в одном проекте.

Актер Арнольд Шварценеггер сделал коллаж из фотографий, между которыми прошло около 27 лет. На фото слева актеры запечатлены во время съемок «Терминатор 2: Судный день» (1991 год). На фото справа — на съемках «Терминатора 6», снимок сделан недавно.

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Шварценеггер также написал в Facebook, что Линда Хэмилтон стала одной из его любимых коллег, с которыми он снимался.

Актер назвал ее настоящей сорвиголовой и замечательным человеком, а также отметил, что рад снова участвовать с ней в одном проекте. Премьера нового «Терминатора» намечена на ноябрь 2019 года.