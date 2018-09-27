The Times of India: Индия решила купить С-400 у России, наплевав на протест США

В Нью-Дели, похоже, решили не обращать внимание на тот факт, что за покупку этих же ракет Вашингтон на прошлой неделе обложил санкциями Пекин.

Перед визитом Владимира Путина в Индию правительство в Нью-Дели все же решилось подписать соглашение о покупке пяти российских ракетных комплексов С-400 за 5,43 миллиарда долларов.

Таким образом, как пишет The Times of India, индийское правительство отвергло угрозы США ввести экономические санкции, хотя это уже случилось с Китаем на прошлой неделе за покупку этих же российских ракет.

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Источники индийского издания сообщили, что правительственный комитет по вопросам безопасности во главе с премьер-министром Нарендрой Моди утвердили «покупку, которая изменит всю игру». Это произошло фактически перед визитом Путина в Индию, который состоится в начале следующего месяца.

Впрочем, официально в Нью-Дели не подтвердили еще свое решение. Индийское издание пишет, что С-400 способны обнаруживать и уничтожать вражеские бомбардировщики и стелс-истребители, а также ракеты и беспилотники в радиусе 400 километров. Источники сообщили The Times of India, что Индия должна будет заплатить первоначально лишь 15% от контрактной суммы. А остальная часть денег будет перечислена Москве в зависимости от поставок. В целом же, индийские ВВС надеются получить первый эскадрон российских ракет с командной системой, пусковыми установками, радарами и транспортерами течение 24 месяцев после подписания соглашения. Все пять эскадронов в Индии ждут через 54-60 месяцев.

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Также Индия хочет кроме С-400 купить в России еще четыре стелс-фрегата «Проекта 11356», 200 легких вертолетов К-226, а также получить в лизинг атомную подводную лодку. При этом, правительство страны надеется, что Вашингтон его за это не накажет санкциями. Соглашение о покупке всего этого вооружения оценивается в 12 миллиардов долларов.