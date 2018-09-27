Меган Маркл впервые появилась одна на публике и нарушила королевский протокол (видео)
11:49, 27 сентября 2018Мир
1256 0
Герцогиня Сассекская сразу оказалась в центре скандала, потому что сама закрыла за собой дверь машины.
Меган Маркл / REUTERS
37-летняя жена принца Гарри Меган впервые появилась на публике одна в качестве члена королевской семьи.
Читайте такжеМеган Маркл снимется в одном фильме с Елизаветой II
Герцогиня Сассекская посетила открытие выставки «Океания» в Королевской академии художеств в Лондоне, говорится в сюжете ТСН. И сразу оказалась в центре скандала, потому что сама закрыла за собой дверь машины.
Жена принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике без мужа
Традиционно - для членов королевской семьи открывают и закрывают двери сотрудники, сопровождающие монаршую семью.
Ранее Меган Маркл страстно поцеловала принца Гарри на публике.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter