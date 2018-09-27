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Меган Маркл впервые появилась одна на публике и нарушила королевский протокол (видео)

11:49, 27 сентября 2018
Мир
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Меган Маркл / REUTERS

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Герцогиня Сассекская посетила открытие выставки «Океания» в Королевской академии художеств в Лондоне, говорится в сюжете ТСН. И сразу оказалась в центре скандала, потому что сама закрыла за собой дверь машины.

Традиционно - для членов королевской семьи открывают и закрывают двери сотрудники, сопровождающие монаршую семью. 

Ранее Меган Маркл страстно поцеловала принца Гарри на публике.

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл#Меган Маркл