Меган Маркл впервые появилась одна на публике и нарушила королевский протокол (видео)

Герцогиня Сассекская сразу оказалась в центре скандала, потому что сама закрыла за собой дверь машины.

37-летняя жена принца Гарри Меган впервые появилась на публике одна в качестве члена королевской семьи. Читайте такжеМеган Маркл снимется в одном фильме с Елизаветой II Герцогиня Сассекская посетила открытие выставки «Океания» в Королевской академии художеств в Лондоне, говорится в сюжете ТСН. И сразу оказалась в центре скандала, потому что сама закрыла за собой дверь машины. Традиционно - для членов королевской семьи открывают и закрывают двери сотрудники, сопровождающие монаршую семью. Ранее Меган Маркл страстно поцеловала принца Гарри на публике.

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