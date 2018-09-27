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Вышел трейлер второй части «Крида» с Сильвестром Сталлоне

09:48, 27 сентября 2018
Мир
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Роль Рокки исполнил Сильвестр Сталлоне / скриншот

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В картине речь идет о потомственном боксере. Во время подготовки к новому бою его тренирует Рокки, роль которого исполнил Сильвестр Сталлоне. По сюжету, Крид не только боксирует, но и решает семейные проблемы. Самого боксера сыграл актер Майкл Б.Джордан.

Ранее сообщалось, что режиссер Стивен Кейпл-младший заменит Сильвестра Сталлоне в спин-оффе «Рокки» — фильме «Крид 2».

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Теги: #трейлер#Сталлоне снимет Рокки