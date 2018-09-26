РФ протестировала в Арктике ракетный комплекс "Бастион" (фото, видео)

БРК выполнил стрельбу сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской мишени.

Впервые в ходе учения тактической группы Северного флота Военно-морского флота РФ, несущей боевое дежурство на острове Котельный, был применен береговой ракетный комплекс "Бастион".

Как сообщает Минобороны РФ, БРК выполнил стрельбу сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской мишени, находившейся на расстоянии 60 километров в море Лаптевых.

Сообщается, что ранее в качестве основного берегового ракетного комплекса тактической группы Северного флота использовался БРК «Рубеж».

Как сообщал УНИАН, в России показали новые противокорабельные ракеты Х-35У в действии.