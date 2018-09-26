Снуп Догг прокомментировал жестокий бой между скорпионом и летучей мышью

Снуп Догг стал комментатором шоу о дикой природе.

Рэпер Снуп Догг прокомментировал бой между скорпионом и летучей мышью в шоу Джимми Киммела, и зрителям так понравилось это видео, что они просят его стать комментатором документальных фильмов о дикой природе. Дроздов плачет в сторонке.

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На шоу Джимма Киммела вновь появился выпуск Plizzanet Earth, и поклонники не могут нарадоваться. В новом выпуске, который был опубликован на официальном YouTube-канале шоу 25 сентября, рэпер Снуп Догг рассказывает о жестокой борьбе между скорпионом и летучей мышью, пишет medialeaks.

Далее Снуп говорит, что скорпион хоть и меньше мыши размерами, но с помощью клешней может «надрать задницу как следует». Но неожиданно хищник хватает зубами скорпиона и поднимает его в воздух. Рэпер просто в шоке. «Что? Да, вот так. Нежно поднимаешь и быстренько готовишь его».

И когда, казалось бы, мышь уже схватила жертву и стала победителем, скорпион неожиданно жалит её прямо в голову. К такому Снуп не был готов. «Ох, б**. Он бьёт его членом, разве это работает?»

Дальше скорпа ждёт фаталити, по словам Догга. Но неожиданный поворот: «Оу, похоже, он сваливает!»

И когда летучая мышь всё же хватает и начинает улетать со скорпионом, Снуп вслед говорит: «Пока-пока, с**а». И добавляет: «Покойся с миром».