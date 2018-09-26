В США скончался актер популярных сериалов (видео)

Пол Джон Васкес снялся в более чем в 35 сериалах. Играл в основном роли второго плана или эпизодические.

Американский актер Пол Джон Васкес скончался на 49-м году жизни в США. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, актер умер в понедельник, 24 сентября. Васкеса в бессознательном состоянии обнаружил его отец в своем доме. Мужчина вызвал врачей, однако спасти его не удалось. По предварительным данным, смерть наступила внезапно от сердечного приступа.

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Пол Джон Васкес снялся в более чем в 35 сериалах. Играл в основном роли второго плана или эпизодические, пишет "Лайм".

Зрители знали актера по таким сериалам, как "Сыны анархии", "Место преступления Нью-Йорк", "Скорая помощь", "Правосудие", "Как я встретил вашу маму" и "Полиция Нью-Йорка".