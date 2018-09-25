"Сняла штаны и изнасиловала": развращенный итальянской звездой актер подробно описал домогательства

Беннет в интервью заметил, что госпожа Ардженто, которой на то время было 37 лет, пригласила его в гостиницу.

Американский 22-летний молодой актер Джимми Беннет, который обвинил итальянскую актрису Азию Ардженто в изнасиловании, выступил на итальянском телешоу Non è l'Arena, где впервые в подробностях рассказал о том, что произошло.

Детали инцидента, который произошел в 2013 году в Лос-Анджелесе, передает издание New York Times.

Беннет в интервью заметил, что госпожа Ардженто, которой на то время было 37 лет, пригласила его в гостиничный номер, как он сначала думал, для обсуждения итальянского фильма, в котором она хотела, чтобы он принял участие.

Однако, сразу при встрече она угостила несовершеннолетнего юношу шампанским, а потом начала целовать его. По словам актера, он сначала решил, что поцелуи - это просто проявление итальянских корней Ардженто, однако потом они стали более продолжительными.

"Я чувствовал, что это уже не дружеский поцелуй, но мне трудно говорить об этом сейчас перед незнакомцами", - отметил Джимми.

По словам Беннетта, потом Ардженто толкнула его на кровать, сняла с него штаны и изнасиловала.

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Однако ведущий телешоу выразил сомнение в том, что сексуальный акт мужчины или мальчика с женщиной может считаться изнасилованием. Поэтому он уточнил у Беннета, была ли у него эякуляция в конце полового акта, на что тот ответил "Да".

Актер подчеркнул, что женщина "может привлекать чем-то и все равно совершить акт насилия в отношении мужчины".

Также в разговоре Беннет прокомментировал снимок, на котором он вместе с обнаженной Азией заснят в постели. Парень заметил, что фотография была сделана на его телефон, однако ведущий обратил внимание на то, что Беннет не расстроен на снимке, чем вызвал шквал аплодисментов в студии.

Напомним, недавно в комментариях прессе Ардженто отрицала все обвинения в растлении малолетнего актера, а позже заявила, что подросток сам домагался ее и требовал у нее деньги.