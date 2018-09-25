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Как две капли воды: Ким Кардашьян сравнила себя с Дрю Бэрримор в 8 классе (фото)

14:22, 25 сентября 2018
Мир
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Как сообщила Ким, в то время она была страстной фанаткой актрисы Дрю Бэрримор / Instagram

Ким Кардашян показала, как выглядела в 7 классе, похоже, начала новый флешмоб. Вслед за седьмым, светская львица показала как выглядела в восьмом классе.

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На странице в Instagram знаменитость выложила архивное фото, где изображена с короткими волосами и широкими бровями.

Как сообщила Ким, в то время она была страстной фанаткой актрисы Дрю Бэрримор.

"Восьмой класс – Дрю Бэрримор была моим всем", - прокомментировала фото Ким. 

8th grade- Drew Barrymore was my everything!

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Теги: #Ким Кардашьян#Дрю Бэрримор