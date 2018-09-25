В спортзал на шпильках: Меган Маркл сыграла со студентами в нетбол (фото, видео)
12:01, 25 сентября 2018Мир
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Пара прибыла на мероприятие Coach Core Awards, чтобы вручить ребятам награды за их спортивные достижения.
37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри прибыли в Университет Лафборо в графстве Лестершир, где более 200 студентов обучаются профессии тренеров.
Пара прибыла на мероприятие Coach Core Awards, чтобы вручить ребятам награды за их спортивные достижения.
В этот раз Меган Маркл появилась в блузе от Oscar de la Renta глубокого синего цвета с драпировкой, чем опять посеяла слухи о беременности. Также она была в черных брюках от Altuzarra и классических лодочках.
Принц Гарри и Меган Маркл сыграли со студентами в нетбол
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