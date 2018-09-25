цей матеріал доступний українською

В спортзал на шпильках: Меган Маркл сыграла со студентами в нетбол (фото, видео)

12:01, 25 сентября 2018
Мир
1420 0

37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри прибыли в Университет Лафборо в графстве Лестершир, где более 200 студентов обучаются профессии тренеров.

Пара прибыла на мероприятие Coach Core Awards, чтобы вручить ребятам награды за их спортивные достижения.

В этот раз Меган Маркл появилась в блузе от Oscar de la Renta глубокого синего цвета с драпировкой, чем опять посеяла слухи о беременности. Также она была в черных брюках от Altuzarra и классических лодочках.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #принц Гарри и Меган Маркл