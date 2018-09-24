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В Италии на подиум вышли модели с тремя грудями (фото)

17:57, 24 сентября 2018
Мир
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Модели вышли на подиум бренда GCDS / скриншот

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Модели вышли на подиум бренда GCDS с накладной грудью: а именно третьей, которая располагалась между двумя настоящими.

Идея такой детали состоит в том, чтобы показать эволюцию человечества в будущем. Одежда моделей также подчеркивала новые изменения в женском теле.

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Теги: #Италия#мода#модель