В Италии на подиум вышли модели с тремя грудями (фото)

Идея такой детали состоит в том, чтобы показать эволюцию человечества в будущем. Одежда моделей также подчеркивала новые изменения в женском теле.

Во время модных показов в Милане скандально известный бренд GCDS запомнился тем, что выпустил на подиум моделей с тремя грудями.

Читайте такжеМадонна поразила нарядом на неделе моды в Лондоне (видео)

Модели вышли на подиум бренда GCDS с накладной грудью: а именно третьей, которая располагалась между двумя настоящими.

Идея такой детали состоит в том, чтобы показать эволюцию человечества в будущем. Одежда моделей также подчеркивала новые изменения в женском теле.