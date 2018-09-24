В Испании скончался актер из фильма "Чужие"

Актера обнаружил его сосед, который сразу вызвал скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Причины кончины не называются.

Актер британского происхождения Эл Мэттьюс, снимавшийся в фантастическом фильме "Чужие", скончался на 76-м году жизни. Тело мужчины нашли в его собственном доме в Испании. Об этом сообщает газета The Sun.

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Отмечается, что актера обнаружил его сосед, который сразу вызвал скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Причины кончины не называются, пишет "Лайм".

В кино Мэттьюс начал сниматься в 1979 году, его первой картиной стал фильм "Янки". Известность он получил благодаря роли сержанта Эла Эйпона в фильме Джеймса Кэмерона "Чужие".

Он также засветился в таких известных фильмах, как "Омен 3", "Рэгтайм", "Супермен" и "Пятый элемент".