Российский рэпер Noize MC разбил голову фанату

Как рассказал сам Noize MC у себя в инстаграме, узнав об инциденте, он попытался связаться с фанатом.

Хип-хоп-исполнитель Иван Алексеев (Noize MC), выступая на своем концерте в российском городе Волжском, бросил стойку с микрофоном в зал, и она травмировала молодого человека.

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Как рассказал сам Noize MC у себя в инстаграме, узнав об инциденте, он попытался связаться с фанатом и попросить прощения, однако у него ничего не получилось. Зайдя на страницу пострадавшего Алексея «ВК», он увидел фото разбитой головы и активное обсуждение под фото, где пострадавший предполагал, что в следующий раз микрофон кого-нибудь убьет, и артист отправится в тюрьму.

Также он выразил желание обратиться в полицию и активно дает комментарии прессе.