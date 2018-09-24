Монсеррат Кабалье госпитализировали в Барселоне

Теперь, когда состояние певицы оценивается как стабильное, близкие Монсеррат заявили, что поводов для беспокойства нет.

СМИ сообщили о госпитализации легенды оперы Монсеррат Кабалье.

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Сегодня стало известно, что Кабалье уже пять дней проходит лечение в одной из клиник Барселоны, передает starhit. У артистки начались проблемы с мочевым пузырем, из-за чего ей пришлось обратиться к медикам. Сейчас состояние звезды улучшилось.

По сообщениях испанских СМИ, артистка была госпитализирована с жалобами на работу мочевого пузыря. Однако родственники предпочитали не распространяться о самочувствии звезды до тех пор, пока Кабалье не справиться с беспокоящими ее синдромами. Теперь, когда состояние певицы оценивается как стабильное, близкие Монсеррат заявили, что поводов для беспокойства нет.

По словам родных, Кабалье выпишут в самое ближайшее время, после чего она вернется к повседневной жизни. «Да, Монсеррат Кабалье находится в отделении интенсивной терапии госпиталя Sant Pau в Барселоне и идет на поправку. Нет никаких причин для беспокойства», - заверили близкие звезды.

Сама же оперная певица пока не дает никаких комментариев касаемо своего самочувствия.

Весной легендарной Монсеррат Кабалье исполнилось 85 лет.