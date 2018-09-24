В Италии скандальную художницу Марину Абрамович ударили по голове ее портретом (видео)

Марина Абрамович, которой сейчас 71 год, известна как художник, работающий в жанре перформанса.

Художница Марина Абрамович подверглась нападению на собственной выставке в музее Palazzo Strozzi во Флоренции.

Мужчина подбежал к художнице и ударил ее по голове картиной с ее же изображением, передает "Коррьере делла сера".

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Полиция задержала нападавшего, им оказался 51-летний гражданин Чехии.

По словам директора музея Артуро Галансино, Абрамович, известная сербская художница в результате нападения не пострадала. Задержание мужчины было снято на видео.

Инцидент произошел в тот момент, когда Марина Абрамович покидала выставку. По ее словам, в музее было много людей, которые хотели получить ее автограф или просто пообщаться, и когда мужчина приблизился к ней, она не ожидала от него никакой агрессии и улыбнулась ему, пишет Русская служба BBC.

"Внезапно он резко ударил портретом, картина порвалась, и я оказалась внутри рамы. Все произошло очень быстро", - рассказала художница. После инцидента она спросила у мужчины, зачем он это сделал. Он ответил, что напал на художницу "ради искусства". Предположительно, портрет Абрамович был написан самим нападавшим.

Марина Абрамович, которой сейчас 71 год, известна как художник, работающий в жанре перформанса.

Абрамович обрела широкую известность в 1974 году после ее проекта "Ритм 0". Художница на протяжении шести часов оставалась неподвижной перед зрителями и позволяла им делать все, что они захотят с помощью 72 заготовленных предметов.

Сначала они проявили внимание и нежность, но затем стали вести себя агрессивно, в частности они втыкали в нее шипы роз и резали одежду.