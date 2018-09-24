В трейлере о "Трансформерах" из 80-х показали нового Оптимуса Прайма (видео)

Действие ленты происходит за несколько десятков лет до событий полнометражных фильмов о Трансформерах, которые были представлены ранее.

В сети появился новый трейлер фантастического фильма "Бамблби", рассказывающего об одном из самых популярных автоботов.

Отличительная особенность данного ролика заключается в том, что в нем впервые показал обновленный дизайн предводителя трансформеров Оптимуса Прайма.

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В картине снимались Хейли Стайнфелд, Джастин Теру, Анджела Бассетт, Джон Сина, Памела Адлон, Глинн Термен, Кеннет Чои, Питер Каллен, Лен Кариу, Марчелла Браджио и другие актеры. Это первый проект серии, у руля которого стоял не Майкл Бэй. Постановщиком "Бамблби" был назначен Трэвис Найт.

Действие ленты происходит за несколько десятков лет до событий полнометражных фильмов о Трансформерах, которые были представлены ранее. "Бамблби" стартует в прокате 20 декабря 2018 года.

Как отмечает "Новости кино", "Бамблби" изначально был заявлен на ту же самую дату, что и экранизация комиксов DC "Аквамен". Оба проекта рассчитаны примерно на одну аудиторию, поэтому конкуренция между ними за внимание зрителей была очевидна. В итоге, релиз "Аквамена" был перенесен на 13 декабря 2018 года.