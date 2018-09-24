Сюрприз для принца: Меган Маркл рассказала, что таилось у нее под свадебным платьем (видео)

Она добавила, что для принца Гарри ее фата стала настоящим сюрпризом.

В документальном фильме "Королева мира" герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала интересные детали своего наряда.

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Оказывается, в ее фату был вшит кусочек синей ткани (так того требует старая английская традиция) от платья, очень много для нее значащего:

Кроме того, на пятиметровой фате были также вышиты 55 цветков — как символы стран королевского Содружества. Она добавила, что для принца Гарри ее фата стала настоящим сюрпризом. Он и не предполагал, что этот аксессуар не только дополнит образ невесты, но и будет нести в себе столько смысла.