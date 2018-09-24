Сюрприз для принца: Меган Маркл рассказала, что таилось у нее под свадебным платьем (видео)
11:33, 24 сентября 2018Мир
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Она добавила, что для принца Гарри ее фата стала настоящим сюрпризом.
Меган Маркл рассказала, что именно было скрыто в ее свадебном платье
В документальном фильме "Королева мира" герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала интересные детали своего наряда.
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Оказывается, в ее фату был вшит кусочек синей ткани (так того требует старая английская традиция) от платья, очень много для нее значащего:
Кроме того, на пятиметровой фате были также вышиты 55 цветков — как символы стран королевского Содружества. Она добавила, что для принца Гарри ее фата стала настоящим сюрпризом. Он и не предполагал, что этот аксессуар не только дополнит образ невесты, но и будет нести в себе столько смысла.
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