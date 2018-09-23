В Мюнхене стартовал знаменитый фестиваль пива Октоберфест (фото, видео)

В 185 раз открылся традиционный ежегодный праздник пива Октоберфест. В Мюнхене фестиваль продлится до 7 октября.

Попробовать лучшие алкогольные напитки немецких пивоварен, примерить национальные костюмы, послушать выступления местных музыкантов и посетить различные аттракционы можно в течение двух недель – до 7 октября.

Поднять кружки над центром стола, посмотреть друг на друга и хором произнести "prost", что по-немецки означает "будем". Именно так, по традиции, должно проходить застолье. Этому на Октоберфесте непременно обучают гостей со всех уголков мира.

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Ежегодно фестиваль начинается с приветственного слова главного человека в городе – мэра. Рекомендации не подрывать здоровье, первая кружка пива – и официально – стартует Октоберфест.

На территории фестиваля можно находиться с 10 утра до 10 вечера, курить – строго запрещено. В этом году – служба безопасности установила большое количество камер наблюдения.

В прошлом году фестиваль также проводился при усиленных мерах безопасности. Как отмечает "Сегодня", в этом году цена за литр пива стоит более 10 евро.