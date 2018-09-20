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МВД России проверило Лайму Вайкуле после отказа ехать в оккупированный Крым

11:54, 20 сентября 2018
Мир
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В МВД огласили результаты проверки Вайкуле / фото УНІАН

Главное управление по вопросам миграции российского МВД проверило певицу Лайму Вайкуле на предмет нарушений в концертной деятельности на территории России. Отчет министерства передает РИА «Новости».

В отчете МВД говорится, что ведомство провело «проверочные мероприятия» целью которых было установить, имеются ли нарушения со стороны Вайкуле в порядке пребывания на территории России и въезда и выезда из страны. Также в МВД проверили соблюдение гражданкой Латвийской Республики Вайкуле норм российского трудового законодательства.

«Проведены проверочные мероприятия, по результатам которых информация о возможных нарушениях... не подтвердилась», — говорится в отчете ведомства.

Руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский выразил удовлетворение результатами проверки. Также он предположил, что расследование положит конец «истерии», которая началась из-за высказываний певицы на пресс-конференции в Одессе по поводу отказа ехать в оккупированный Крым.

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Теги: #Крым#артисты в России