"Кто ты такой, кусок г*вна?": Нагиев жестко прошелся по россиянам, кричащим "на Берлин" и "можем повторить" (видео)

Российский актер вспомнил, как в детстве ходил с дедушкой на День Победы, и наблюдал, как старики выпивали с одной лишь фразой: "Чтоб не было войны".

Российский актер Дмитрий Нагиев жестко прошелся по любителям лозунгов «На Берлин» и «Можем повторить».

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В интервью блоггеру Юрию Дудю он подтвердил свои предыдущие слова о том, что ему «отвратительна любая агрессия», в том числе и «мультфильм про российские ракеты, способные долететь до штата Флорида».

«Я этого не понимаю, как и надписей "На Берлин", как и надписей "Можем повторить". Что это, что это вообще? Кто ты такой, кусок г*вна, что ты хочешь это повторить?» – сказал Нагиев.

«Я-то помню еще, как с дедушкой ходил на праздники, на День Победы, когда они тихонечко выпивали, старики, с одной лишь фразой: "Чтоб не было войны". И вдруг ты едешь, сука, с надписью "На Берлин", "41-45-й, можем повторить"... Ты чего, парень?» добавил актер.