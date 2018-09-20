цей матеріал доступний українською

"Кто ты такой, кусок г*вна?": Нагиев жестко прошелся по россиянам, кричащим "на Берлин" и "можем повторить" (видео)

05:17, 20 сентября 2018
Мир
8996 1
Дмитрий Нагиев заявил, что ему «отвратительна любая агрессия» / фото УНИАН

Читайте также"Братья навек": Юрий Дудь разгневал сеть словами об украинцах и россиянах

В интервью блоггеру Юрию Дудю он подтвердил свои предыдущие слова о том, что ему «отвратительна любая агрессия», в том числе и «мультфильм про российские ракеты, способные долететь до штата Флорида».

«Я этого не понимаю, как и надписей "На Берлин", как и надписей "Можем повторить". Что это, что это вообще? Кто ты такой, кусок г*вна, что ты хочешь это повторить?» – сказал Нагиев.

«Я-то помню еще, как с дедушкой ходил на праздники, на День Победы, когда они тихонечко выпивали, старики, с одной лишь фразой: "Чтоб не было войны". И вдруг ты едешь, сука, с надписью "На Берлин", "41-45-й, можем повторить"... Ты чего, парень?» добавил актер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#Юрий Дудь