Известный российский певец попал в серьезное ДТП (видео)

Дима Билан не в первый раз становится участником происшествий на дорогах.

Вечером 18 сентября на Ленинском проспекте в Москве виновником ДТП стал российский певец Дима Билан.

По одной из версий, автомобиль Ford Mustang, за рулем которого находился 36-летний артист, на скорости влетел в белый Hyundai – водитель не справился с управлением. Никто из участников аварии не пострадал, передает StarHit.

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"Все обошлось! Стресс словил, конечно, но что только не бывает в этой жизни. Салон заполнился резким дымом, подушки безопасности сработали резко и удар был ощутимым, что в голове все перевернулось. Шок сейчас догоняет. Сами понимаете, выброс адреналина и кортизола. Руки потряхивает. Я виноват в аварии, отвлекся. Вызвал сам ДПС по 112, пожарных и скорую – чтобы все в законном поле и без инсинуаций, кривотолков и слухов. С владельцем Hyundai я договорился полюбовно и по закону, никто не в обиде", – рассказал о происшествии сам Билан.

К слову, это не первый случай, когда Билан становится героем хроники из-за неосторожного вождения. Несколько лет назад победитель "Евровидения" ехал на своей BMW по третьему транспортному кольцу, когда в него врезались "Жигули" шестой модели. Тогда машина потребовала серьезного ремонта, а сотрудники ГАИ работали на месте происшествия около полутора часов.

Ранее популярный российский певец Дима Билан напился на афтепати по случаю открытия "Новой волны", которая в этом году проходит в Сочи.