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Ксения Собчак беременна вторым ребенком

09:21, 19 сентября 2018
Мир
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Сейчас срок беременности ранний / Instagram Ксения Собчак

Об этом стало известно от официальных представителей телеведущей, передает SUPER. Источники сообщили изданию, что к работе в новом шоу Собчак приступает, будучи в положении, которое стало уже заметным для окружающих.

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"Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся", — прокомментировал информацию представитель Собчак — Кирилл Суханов.

Ксения Собчак уже является мамой — вместе с актером Максимом Виторганом они воспитывают сына —  Платона, в ноябре ему исполнится два года.

Как сообщал УНИАН, Ксения Собчак отменила поездку в Киев для выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), сославшись на болезнь.

  

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Теги: #Ксения Собчак