Мадонна поразила нарядом на неделе моды в Лондоне (видео)
60-летняя Мадонна поразила гостей вечеринки, устроенной Стеллой Маккартни во время недели моды в столице Великобритании и посвященной новой коллекции дизайнера.
Маккартни давно сотрудничает с adidas, поэтому неудивительно, что Мадонна для своего образа подобрала вещи, созданные Стеллой для популярного бренда, пишет Proman.
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Выглядела певица очень бодро, активно фотографировалась и раздавала автографы.
В Британию Мадонна прибыла спустя несколько дней после дня рождения своего сына Дэвида Банда, рожденного в Малави и которого певица и тогда еще ее муж Гай Ричи усыновили.
Madonna getting her Stella #StanSmith Sneakers signed at our 23 Old Bond Street store. #StellaSneakerWeek#StellaMcCartneypic.twitter.com/QT6wsjiBeg— Stella McCartney (@StellaMcCartney) September 18, 2018