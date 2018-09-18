Мадонна поразила нарядом на неделе моды в Лондоне (видео)

Выглядела певица очень бодро, активно фотографировалась и раздавала автографы.

60-летняя Мадонна поразила гостей вечеринки, устроенной Стеллой Маккартни во время недели моды в столице Великобритании и посвященной новой коллекции дизайнера.

Маккартни давно сотрудничает с adidas, поэтому неудивительно, что Мадонна для своего образа подобрала вещи, созданные Стеллой для популярного бренда, пишет Proman.

Читайте такжеМадонне - 60 лет: как "королева поп-музыки" отмечает свой юбилей (фото, видео)

Выглядела певица очень бодро, активно фотографировалась и раздавала автографы.

В Британию Мадонна прибыла спустя несколько дней после дня рождения своего сына Дэвида Банда, рожденного в Малави и которого певица и тогда еще ее муж Гай Ричи усыновили.