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Мадонна поразила нарядом на неделе моды в Лондоне (видео)

15:11, 18 сентября 2018
Мир
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60-летняя Мадонна произвела фурор своим нарядом во время недели моды в Лондоне / Harper’s Bazaar

60-летняя Мадонна поразила гостей вечеринки, устроенной Стеллой Маккартни во время недели моды в столице Великобритании и посвященной новой коллекции дизайнера.

Маккартни давно сотрудничает с adidas, поэтому неудивительно, что Мадонна для своего образа подобрала вещи, созданные Стеллой для популярного бренда, пишет Proman.

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Выглядела певица очень бодро, активно фотографировалась и раздавала автографы.

В Британию Мадонна прибыла спустя несколько дней после дня рождения своего сына Дэвида Банда, рожденного в Малави и которого певица и тогда еще ее муж Гай Ричи усыновили.

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Теги: #Мадонна