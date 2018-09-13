Генри Кавилл больше не сыграет Супермена

Разные источники внутри студии называют несколько причин для ухода Кавилла.

Актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена в трех фильмах, решил не продолжать сотрудничество с Warner Bros. и больше не вернется к роли известного супергероя.

Об этом сообщает THR со ссылкой на источники в студии. По информации издания, разные источники внутри студии называют несколько причин для ухода Кавилла.

В частности, актеру предлагали сыграть Супермена в небольшом камео в фильме "Шазам", но переговоры закончились неудачей из-за плотного рабочего графика актера, который утвержден на главную роль в сериале "Ведьмак".

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В качестве другой причины называется то, что киностудия постепенно намерена перезагрузить всю киновселенную DC.

Кроме того, на данный момент Warner Bros. решила сфокусироваться на производстве полнометражного фильма "Супергерл", отодвинув на задний план сиквел "Супермена".

Таким образом, Кавилл оставит киновселенную DC вместе с Беном Аффлеком, который, вероятней всего, уже не вернется в роли Бэтмена.