Самая пышная модель разделась догола ради селфи (фото)

Американская модель Тесс Холлидей, считающаяся самой пышной моделью в мире, опубликовала в Instagram свой снимок в полностью обнаженном виде. На фото она сидит на краю кровати и слегка прикрывает рукой грудь.

Менее чем за сутки снимок собрал более 100 тысяч лайков. В комментариях многие выражали восхищение смелостью Тесс и ее уверенности в себе.

33-летняя Тесс, которая весит около 150 килограммов при росте 165 сантиметров, утверждает, что гордится своим покрытым татуировками телом — особенно ягодицами, пишет "Факты".

Недавно фотография Холлидей украсила собой обложку британской версии журнала Cosmopolitan. Тесс говорит, что никогда не сидит на диетах, так как «не верит в них». И что она четыре раза в неделю занимается с персональным тренером, а также любит плавание.