Интимные фото топ-модели Кендалл Дженнер слили в сеть (18+)
В сеть попали интимные фото американской топ-модели, сестры Ким Кардашьян Кендалл Дженнер.
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Снимки полностью обнаженной звезды опубликовал Telegram-канал Super. "Целый фотосет с абсолютно обнаженной моделью из неопубликованной книги фотографа Рассела Джеймса оказались в сети, однако потом были удалены. Мы успели скачать горячие фотки специально для вас", - говорится в сообщении.
Ранее в сети опубликовали новые фотоснимки, мини-фильмы, а также бэкстейдж-видео со съемок рекламной кампании #MYCALVINS, в которой приняли участие Ким Кардашьян, Хлои Кардашьян, Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер.