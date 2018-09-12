Интимные фото топ-модели Кендалл Дженнер слили в сеть (18+)

Фото Кендалл Дженнер оказались в сети, однако потом были удалены.

В сеть попали интимные фото американской топ-модели, сестры Ким Кардашьян Кендалл Дженнер.

Читайте такжеМиллион за пост: кто зарабатывает в Instagram больше всех и как стать звездой соцсетей

Снимки полностью обнаженной звезды опубликовал Telegram-канал Super. "Целый фотосет с абсолютно обнаженной моделью из неопубликованной книги фотографа Рассела Джеймса оказались в сети, однако потом были удалены. Мы успели скачать горячие фотки специально для вас", - говорится в сообщении.

Ранее в сети опубликовали новые фотоснимки, мини-фильмы, а также бэкстейдж-видео со съемок рекламной кампании #MYCALVINS, в которой приняли участие Ким Кардашьян, Хлои Кардашьян, Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер.