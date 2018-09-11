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Звезда "Игры престолов" раскритиковал Marvel из-за отсутствия геев среди супергероев

17:40, 11 сентября 2018
Мир
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REUTERS

Британский актер Кит Харингтон, прославившийся благодаря роли бастарда Джона Сноу в сериале «Игра престолов», в беседе Variety упрекнул студию Marvel в гомофобии.

Он указал на то, что среди актеров, сыгравших супергероев в фильмах студии, нет геев.

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«Есть большая проблема с маскулинностью и гомосексуальностью, вроде как они не могут сосуществовать. Неужели нельзя пригласить в Marvel открытого гея, который сыграл бы супергероя? Когда это произойдет?» — задается вопросом Харингтон.

Напомним, ранее солист Imagine Dragons обвинил в гомофобии рэпера Эминема, позволяющего себе нецензурные выражения, намекающие на ориентацию оппонентов.

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Теги: #ЛГБТ#Игра Престолов#геи