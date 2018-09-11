Кровавое 11 сентября: сегодня годовщина самого страшного теракта в истории, когда упали башни-близнецы в Нью-Йорке (видео)
Серия атак в течение 102 минут унесла жизни более трех тысяч человек.
Теракт совершили террористы-смертники, которые угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий - в Пентагон (здание Минобороны США), а четвертый - упал на землю в штате Пенсильвания.
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В результате этого теракта погибли 2977 человек и более 6 тысяч получили ранения.
Ответственность за организацию атаки взяла террористическая группировка "Аль-Каида". На то время его возглавлял Усама бен Ладен.
2 мая 2011 года американский спецназ в ходе операции в Пакистане убил бен Ладена.
Теракты 11 сентября спровоцировали ряд экономических, социальных, политических и военных проблем.
Для всего мира, а, особенно, для Америки, 11 сентября стало днем смены эпох.
В 2011 году на месте разрушенных башен-близнецов в Нью-Йорке появился мемориал всемирного торгового центра. Американцы до сих пор вспоминают этот день и называют его просто "11 сентября" или "9/11".