Дукалис из "Улиц разбитых фонарей" попал в ДТП
57-летний российский актер Сергей Селин, известный зрителям по роли Анатолия Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей", стал участником автомобильной аварии, которая произошла сегодня в Петербурге.
Об этом сообщает StarHit.
Одна из иномарок врезалась в заднюю часть другой. Актер и его пассажиры не пострадали.
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«На самом деле мне просто в зад машины въехал Hyundai Solaris, когда мы на красном стояли. Мы с супругой отделались легким испугом, мы ехали парту ребенку выбирать. А тут удар. На приличной такой скорости въехали», — отметил Селин.
Подробности произошедшего уточняются.
Как сообщал УНИАН, в Одессе вечером 8 сентября при столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта: два человека погибли, пятеро госпитализированы.
Прокуратура сообщила о подозрении водителю BMW.