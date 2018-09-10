Дукалис из "Улиц разбитых фонарей" попал в ДТП

В автомобиль актера на скорости влетела иномарка.

57-летний российский актер Сергей Селин, известный зрителям по роли Анатолия Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей", стал участником автомобильной аварии, которая произошла сегодня в Петербурге.

Об этом сообщает StarHit.

Одна из иномарок врезалась в заднюю часть другой. Актер и его пассажиры не пострадали.

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«На самом деле мне просто в зад машины въехал Hyundai Solaris, когда мы на красном стояли. Мы с супругой отделались легким испугом, мы ехали парту ребенку выбирать. А тут удар. На приличной такой скорости въехали», — отметил Селин.

Подробности произошедшего уточняются.

Как сообщал УНИАН, в Одессе вечером 8 сентября при столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта: два человека погибли, пятеро госпитализированы.

Прокуратура сообщила о подозрении водителю BMW.